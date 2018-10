Carlo Colombo trio Christmas show a Silea

CARLO COLOMBO TRIO IN CONCERTO



In concomitanza con l’inaugurazione della mostra dei presepi “la buona novella”

Promossa dall'Associazione APS Vivi a Colori



sarà disponibile l’angolo ristoro per un dolce e caldo abbraccio



INGRESSO LIBERO E GRATUITO



CARLO COLOMBO TRIO è formato da:

Carlo Colombo pianoforte e voce

Renato Peppoloni batteria e cori

Giorgio Panagin contrabbasso e cori



Canzoni originali e cover in chiave jazz-swing dove Carlo Colombo, pianista e cantante, racconta storie di vita quotidiana accompagnato da stimati musicisti jazz a livello nazionale.

Questo tipo di spettacolo crea un’atmosfera d’altri tempi. La sonorità proposta è acustica, raffinata ed accattivante,

Si spazia dal suono classico swing anni '40-50 fino a sonorità anni '30.

Una scoperta o per alcuni una riscoperta delle sensazioni legate ad un genere immortale come lo swing.



Il Progetto Carlo Colombo nelle sue varie formazioni ha suonato in diversi festival e rassegne jazz tra cui: Arezzo Jazz, Veneto jazz, Jazz & Wine a Gorizia, SanGiezz Festival a Termoli, e numerosi Jazz Club tra cui il "Chet Baker" a Bologna, Il "Vapore" a Marghera(Ve), "Jazz Club 900" a Venezia, "Osteria del jazz" e "Jumpin'Jazz Ballroom" a Milano.



Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI - Idee che danno spettacolo

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/

