Carlo & Giorgio in "Temporary Show", lo spettacolo più breve del mondo

Di Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto, scenografia e Regia Luci Paolo Lunetta, regia Paul Kargγokris, produzione La Banda degli Onesti.

Uno spettacolo in linea con i nostri ritmi, perché si sa, non abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono talmente piene di impegni da non darci un secondo di tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo. Figuriamoci poi potersi concedere un’intera serata a teatro. E quindi, proprio per venire incontro alle esigenze del pubblico, ecco Temporary Show lo spettacolo più breve del mondo: un’esperienza ai confini della brevità. Autori e interpreti dei loro spettacoli da vent’anni Carlo & Giorgio - Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto - rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, capace di portare a teatro un pubblico trasversale che in loro riconosce sé stesso, i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo.