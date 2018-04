Il Balletto del Sud porta la "Carmen" al Teatro Comunale

Coreografie di Fredy Franzutti.

Carmen del Balletto del Sud, con le coreografie di Fredy Franzutti, ha debuttato nel 2008 e continua la tournée in numerosi festival e teatri italiani e internazionali, divenendo ormai una delle produzioni di punta della compagnia. Lo spettacolo, impreziosito da un impianto scenografico operistico e da bellissimi costumi, esalta la componente esotica spagnola del soggetto di Prosper Merimée e della popolarissima musica di Bizet. Per le calde atmosfere e per l'interpretazione dei protagonisti, Carmen, fin dalle prime rappresentazioni, ha riscosso entusiastici consensi di pubblico e critica: "Fredy Franzutti, è oggi fra i pochi a saper comporre in chiave ballettistica, scelta che egli qui porta a buon fine costruendo un lavoro drammaturgicamente e coreograficamente efficace, mettendo in luce i pregi della sua compagnia."