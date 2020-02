Carnevale in Piazza: dieci giorni di festa ad Altivole

Andrà in scena sabato 15 febbraio la prima edizione del Carnevale in Piazza di Altivole. L'appuntamento è alle 15 in via del Redentor. Durante l’evento si esibirà la compagnia Spettacolo Senza Mura nello spettacolo di strada “Queste pazze, pazze damigelle” tra mangiafuoco e saltimbanchi.

Sono coinvolte nella festa varie associazioni locali: il gruppo di percussioni animerà l’atmosfera con la musica, i tre gruppi Alpini di Altivole proporranno vin brulé e frittelle e i papà della scuola dell’infanzia di Caselle venderanno palloncini per raccogliere fondi destinati all’acquisto degli arredi per la scuola che si appresta ad avviare il metodo educativo montessoriano. «Carnevale in Piazza è la prima edizione di un momento di festa che ripeteremo ogni anno, due sabati prima del martedì grasso - spiega il sindaco Chiara Busnardo - L’evento prenderà vita ogni anno in una piazza diversa tra le nostre frazioni così da unire e vivacizzare tutto il territorio». Come da tradizione, martedì grasso 25 febbraio alle 15 tornerà il “Carnevale dei bimbi” al centro ricreativo di Caselle con l’animazione dell’artista di strada Otto il Bassotto e il suo spettacolo “Facce di gomma” liberando la fantasia con palloncini d’ogni forma e misura.