Carnevale per bambini e famiglie all'Antica Osteria Zanatta

Due colorati appuntamenti per festeggiare il CARNEVALE IN FAMIGLIA 2016 SABATO 18 FEBBRAIO A CENA e DOMENICA 19 FEBBRAIO A PRANZO Tutti in maschera.. in particolar modo i bambini ;) FRITTELLE, CROSTOLI e CASTAGNOLE fatti in casa per tutti! In entrambe le date l'animazione è GRATUITA! SABATO 18 FEBBRAIO a cena dalle 20:00 alle 23:00 DOMENICA 19 FEBBRAIO a pranzo dalle 12:30 alle 15:30 Mentre le mamme e i papà finiscono di cenare i bambini saranno animati da clown,piccolo spettacolo di magia e di burattini, sculture di palloncini,truccabimbi, Tatuaggi, glitter tattoo, babydance, zucchero filato - ANIMAZIONE A CURA DEL GRUPPO FATA - La zona giochi inoltre è fornita di tanti giochi e disegni e mascherine di carnevale da colorare e ritagliare Informazioni Menu prossimamente nel nostro sito sezione menu da pc www.anticaosteriazanatta.com da mobile www.anticaosteriazanatta.com/mobile MENU ADULTI: €25 menu terra e tradizione €25 menu paella (min 2 persone) €35 menu mare e tradizione nei menu è compresa l'acqua anche per i bambini vini esclusi, scelta da listino prezzi MENU GRUPPI (adulti): è possibile concordare un menu o eventualmente cambiare un piatto dai menu proposti su preventiva richiesta MENU BAMBINI: alla carta Piatti dai 5 ai 7 euro Primi piatti, lasagna, cotoletta con patatine etc.. E' CONSIGLIATO PRENOTARE PER TEMPO posti limitati! info 0422778048 IMPORTANTE: - NO CORIANDOLI - SI vestiti in maschera, stelle filanti, trombette e mascherine - richiesta seggioloni al momento delle prenotazione - intolleranze da segnalare al momento delle prenotazion