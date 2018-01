Carnival party 4 kids & family

CARNIVAL PARTY

PARTY 4 KIDS & FAMILY

Presso Sogno Numero2 – Borgo Mestre, 107 – Treviso

Lunedì 12 Febbraio – dalle 18.00 alle 23.00

Festa per Famiglie e Bambini

Con Giochi e Animazioni per Bambini – dalle 18.00 alle 20.00

Ottimo Buffet Cucinato da GhiottoPizza – dalle 20.00 alle 21.00

DJ Set by DJ Sorbara per Ballare Tutti Assieme dalle 21 alle 23

E’ Obbligatorio Prenotarsi

Per Informazioni e Prenotazioni: Roberto Sorbara – 328.3658672 – info@sogno2.it – www.sogno2.it

Quote di Partecipazione:

Adulti – 15 Euro

Bambini dai 3 ai 12 anni – 8 Euro

Bambini sotto i 3 anni – Gratis