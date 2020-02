Carnevali di Marca, sei nuove sfilate in arrivo nel weekend

Quattro di sabato, due di domenica. In totale saranno ben 6 le occasioni che gli appassionati di carri allegorici, maschere, coriandoli, stelle filanti e musica avranno per divertirsi nel penultimo fine settimana di carnevale con gli spettacoli dell'associazione Carnevali di Marca, che fino a oggi hanno raccolto circa 68mila presenze nelle prime 11 sfilate dell'edizione 2020. Un numero importante e destinato a crescere ulteriormente già nel weekend che sta per iniziare con le 6 sfilate in programma: sabato 15 dalle 14.30 a San Vendemiano e Zero Branco e all'ora di cena a Santa Lucia di Piave e Zenson di Piave, domenica 16 dalle 14.30 a Sernaglia e Nervesa della Battaglia. Ecco i gruppi attesi nelle singole sfilate.

SAN VENDEMIANO, SABATO POMERIGGIO

Presenta Roberto Biz, sfilano: Scuola di danza Frenesy (Gruppo danzante), Gruppo Carro di Bagnolo (I mariachi), Gruppo Fon Fierun di Corbanese (La follia della Brexit), Comitato Colombere Cusignana (La Giungla in allegria), Gruppo Carro Parrocchia di Nervesa (Il tempo galoppa), Gruppo Coriandolando per Pieve (Gli Aristomatti), Gruppo Amici di Quarto d'Altino (Il paese delle meraviglie), Gruppo Pedibus di San Vendemiano (L'acqua è vita), Gruppo Sanvecarri San Vendemiano (I super pannolini), Gruppo festeggiamenti Sernaglia (Sandokan, la tigre di Mompracem), Gruppo Alpini scuola materna di Sernaglia (Che musica maestro), Sempre Quei di Tezze (Il circo). Il gruppo musicale “Doppio Zero” farà visita alla casa di riposo “Papa Luciani”.

ZERO BRANCO, SABATO POMERIGGIO

Presenta Silvia Sartorel, sfilano: Gruppo Baghe della Zozagna, Banda Majorettes, Comitato genitori scuola primaria Roncade (Oceania), Gruppo Cartamodelle, Gruppo carro via Roma Trevignano (ll regno dell'allegria), Gruppo carro carnevale Silea, Scuola materna parocchiale di Scorzè (Le avventure di Pinocchio), Pro Loco Sant'Angelo Circolo Noi San Trovaso (Il re leone), Scuola dell'infanzia Gesù Bambino Gruppo giovani oratorio Noialtri Sant'Alberto (Amici del mare), Associazione Ragazzi anni '80 (Ridi pagliaccio), Scuola elementare Manzoni Cappella di Scorzè (La natura), Gruppo Simpatia Musestre (Biancaneve e i sette nani), Amici di Merlengo (Tra sirene e Nettuno non ci ferma nessuno), Associazione Luna d'agosto (Topolino).

SANTA LUCIA DI PIAVE, SABATO SERA

Organizza la Pro Loco in collaborazione con Carnevali di Marca, presenta Camilla Zanchetta. Sfilano: Gruppo Carro di Bagnolo (I mariachi), Gruppo Fon Fierun di Corbanese (La follia della Brexit), L'Allegra Comitiva di Bidasio (Anvedi sti Romani!), Comitato Colombere Cusignana (La Giungla in allegria), Carro dell'allegria Maserada (Il mago della vita), Gruppo Amici di Quarto d'Altino (Il paese delle meraviglie), Gruppo festeggiamenti Sernaglia (Sandokan, la tigre di Mompracem), Gruppo Amici di Susegana (Ghostbusters), Sempre Quei di Tezze (Il circo), I veci fulminadi de Santa Lucia di Piave (I mitici anni '70).

ZENSON DI PIAVE, SABATO SERA

Presenta Claudia Vigato, sfilano: Scuola di ballo Gds Junior Giada Monastier (Alabama – Rossella Ferrari e i Casanova), Carro Aps Fuorigiri Losson della Battaglia (Polo Gang), associazione Amici di Isiata (Lo sbarco dei pirati), Gruppo Osteria numero 1000 Jesolo (La natura), La Gang del Crepaldo (In fondo al mar), Comitato genitori scuola primaria di Roncade (Oceania), Gruppo Carnevale Pero (Pero Express).

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, DOMENICA POMERIGGIO

A cura della Pro Loco in collaborazione con l'associazione Carnevali di Marca, presenta Roberto Biz. Sfilano: Comitato Carnevale Selva (I like comedy), Gruppo Barconfolly di Barcon (Quello che non vorrei vedere), L'Allegra comitiva di Bidasio (Anvedi sti romani!), Gruppo Fon Fierun Corbanese (La follia della Brexit), Comitato San Rocco Gaiarine (Quei de na volta), Comitato festeggiamenti Santa Mama (Tooney Lunes), Gruppo festeggiamenti Sernaglia (Sandokan, la tigre di Mompracem), Gruppo carro Bagnolo (I mariachi), Gruppo Alpini scuola materna Sernaglia (che musica maestro).

NERVESA DELLA BATTAGLIA, DOMENICA POMERIGGIO

A cura della Pro Loco in collaborazione con l'associazione Carnevali di Marca. Sfilano: Majorettes con banda cittadina, gruppo I Casanova (Venezia), Sempre Quei di Tezze (Il Circo), Gruppo Fantasy (Verona), I veci fulminadi de Santa Lucia (I mitici anni '70), Gruppo Sanvecarri (I super pannolini), Gruppo CER Soligo (Le cocccinelle della Docg), Gruppo Energia in Movimento ("Una compagnia da sballo"), Scuola Enologica Cerletti (Colline Conegliano – Valdobbiadene patrimonio Unesco, vendemmia eroica), Gruppo la Tribù, Gruppo Parrocchia di Nervesa ("Il tempo galoppa").