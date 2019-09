Cartacarbone festival 2019 | presentazione della sesta edizione

CartaCarbone Festival dà appuntamento Sabato 21 Settembre alle ore 11, negli spazi della Chiesa di San Teonisto a Treviso, per la presentazione della sesta edizione di CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia e dintorni" - che torna a Treviso dal 10 al 13 Ottobre prossimi con un’anteprima il 03 Ottobre, e che quest’anno è dedicato anche alla Luna (cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio) e a Primo Levi (centenario della nascita). La presentazione della sesta edizione - come tutti gli eventi organizzati da CartaCarbone Festival che, per quattro giorni e quattro notti, riempiranno di libri e parole le più belle piazze e i palazzi storici di Treviso, tra incontri, spettacoli, mostre, itinerari turistici enogastronomici e laboratori - è aperta al pubblico e ad ingresso libero. Trecento i posti disponibili. Sul sito di CartaCarbone, nei prossimi giorni sarà già possibile iscriversi online ai laboratori e agli itinerari turistico-gastronomici che saranno organizzati durante il Festival.



Nato nel 2014 su iniziativa dell’Associazione Culturale Nina Vola, CartaCarbone Festival è patrocinato da Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura Veneto, Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR). Sostenuto anche da sponsor privati, anno dopo anno ha dimostrato di sapersi riconfermare come proposta culturale articolata e continuativa per la città di Treviso, diventando ad oggi l’unico festival in Italia che pone la letteratura autobiografica al centro dei propri temi.