Cartacarbone Festival presenta il libro "Ambulance Songs"

Giovedì 28 Novembre, alle ore 21 tra i libri della Libreria Canova di Treviso, un appuntamento all’insegna delle canzoni che hanno cambiato la vita di ognuno: Luca Bonaguidi - coautore insieme a Salvatore Setola del libro “Ambulance Songs” - racconterà del potere salvifico delle canzoni e della loro capacità di influenzare determinati momenti della vita.



Michele Benetello, tra parole e musica parlerà di celebri canzoni, in una moltitudine di generi, epoche e tematiche, punto di partenza per riflessioni, confessioni e connessioni che colgono l’ineluttabile forza con cui hanno interagito nella vita degli autori.



E non solo nella loro.



L’incontro, ad ingresso libero, sarà presentato da Anna Agnoletti.

