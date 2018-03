CartaCarbone Festival celebra la Giornata Mondiale della Poesia

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, CartaCarbone festival – che fino dalla sua prima edizione ha scelto di valorizzare il discorso poetico con incontri dedicati e partecipati da un pubblico numeroso – sabato 24 marzo alle 20.45 organizza a Palazzo di Francia a Treviso, una serata che vedrà protagonista la produzione poetica di Erika Crosara, Maddalena Lotter e Cristina Micelli, tre poetesse fra le più apprezzate nel panorama letterario italiano per i temi affrontati e per la sperimentazione linguistica.

"La Poesia all'Arte. Dialoghi", il titolo della serata in cui le tre protagoniste dialogheranno con altre arti, quali la fotografia e la musica. Durante l’incontro con le autrici saranno proiettati gli scatti di Monica Conserotti, si ascolteranno brani musicali eseguiti dalla giovanissima Irene Moratto all’arpa. Tutte voci femminili di alta sensibilità.

La serata è organizzata con il patrocinio dell’assessorato ai Beni culturali e ambientali e al sistema museale della Città di Treviso.

L’ingresso è libero.