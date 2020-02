La Casa della fantasia di Sarmede si anima con illustrazioni, laboratori e concerti

Laboratori creativi, visite guidate, concerti: tutto questo animerà la Casa della fantasia nel fine settimana che andrà dal 7 al 9 febbraio.

Sabato 8, alle ore 15.30, Enrica Pilot con il suo workshop Il gran ballo d’inverno, ispirato al libro I fiori della piccola Ida di Hans Christian Handersen illustrato da Daniela Iride Murgia, farà sperimentare ai bambini pennelli di ogni forma, trama e grandezza, e tinture naturali per dar vita a fiori mai visti. Domenica 9 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 l’illustratore Michael Bardeggia, presente nella 37^edizione de Le immagini della fantasia e recentemente selezionato per l'edizione di Bologna Children's Book Fair 2020, accompagnerà il pubblico in un percorso graduale di osservazione della mostra e ai dispositivi didattici. Intuire immagini, immaginare mondi è il titolo di questo percorso guidato per conoscere gli aspetti più importanti nella costruzione di un’illustrazione: aspetti concettuali, aspetti narrativi, tecniche pittoriche e poetica dell’immagine.

Nel pomeriggio, alle ore 16, in mostra si terrà un concerto Ti canto una storia, a cura del Coro Canto Anch’io, diretto dal M° Beatrice Fioretti e accompagnato al pianoforte dalla pianista Lorella Martorel. Il coro “Canto anch’io” nasce come progetto extrascolastico presso la Scuola Primaria di Colle Umberto, dove la fondatrice e direttrice, Beatrice Fioretti, è anche insegnante di classe. Gabriel Pacheco, art director della mostra Le immagini della fantasia, questo fine settimana, condurrà un corso dal titolo L’illustrazione: tecnica e idee. Un approccio alle idee base dell’illustrazione – tecnica, narrazione e concetto – per conoscere gli strumenti della costruzione di un’immagine, l’acrilico e i pigmenti, le principali nozioni di semiotica, il tono e alcune strutture formali come composizione, equilibrio, linea narrativa, metafore e vocaboli visivi.