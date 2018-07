Club Casa di Caccia: ecco la serata "Vieni Da Me"

CLUB CASA di CACCIA, VENERDI 03 AGOSTO



presenta:



"VIENIDAME", la One night dell'estate! Il nuovo esclusivo appuntamento nel giardino estivo, a bordo piscina, dedicato alla musica Revival ed Italiana dove si cena, si canta e si balla. Durante la Cena Live Music Show di GIANNI SCRIBANO!



Proposte Ristorante:



Menù CENA € 27

Aperitivo

Antipasti a buffet

2 Primi piatti

2 Secondi

Contorno

Dessert

Caffè

Acqua/Vino



Menù GRILL € 22

Aperitivo

Grigliata di carne

Contorno

Dessert

Caffè

Bibita



Menù PIZZA € 20

Aperitivo

Pizza

Dessert

Caffè

Bibita



Solo su prenotazione.



A seguire in Consolle:



IVANO DJ e ALEXJ

Dancer | La Storia della Musica 80-90-2000 |





#VIENIDAME?





Orario:

20.30 Aperitivo a bordo piscina

21.00-21.30 Cena & Live Music Show

23.00 Ingresso Discoteca

24.00 Dj Set



Agli ospiti della Cena viene compreso l’accesso alla Discoteca.



Prenotazione tavoli cena e dopocena :

Roberto 329 1440232

Checco Bressan 393 6053796



- Club Casa di Caccia -

Via Pisani,12

Monastier di Treviso