Al via la rassegna "Casale Musica"

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Forum Cultura e la Biblioteca del Comune di Casale sul Sile, ripropone la felice esperienza di Casale Musica. Il prossimo week end presso l'ex Fornace Bertoli, grazie alla disponibilità del proporitario, Dott. Franco Malenotti, i cittadini potranno assistere a tre serate di musica presso una delle aree più suggestive del territoio e chiaro esempio di architettura industriale.

Si comincia Venerdì 30 agosto alle ore 20,45 con gli artisti Gerardo Pozzi e Erica Boschiero con lo spettacolo “Sono una brava persona”; secondo appuntamento Sabato 31 agosto dalle 19 con il cantante Auroro Boreale e a seguire dj set con Marco OhBoy! e The Pitch. La rassegna si chiuderà domenica 1 settembre alle ore 20,45 con “Fantasmagorie” omaggio alle origini del cinema d’animazione con una carrellata di successi per tutte le età interpretate dai musicisti Didier Ortolan, Roberto Durante e Lorenzo Tomio. Per tutte le serate l'ingresso sarà libero e sarà disponibile un ampio parcheggio all'interno dell'area.