Il 15 settembre al via la "Crociera organistica" sul Sile

Una domenica tra il silenzio del fiume e la musica organistica, tra i tesori d’arte delle chiese della Marca e le sorprendenti ricchezze naturali del Sile. Mentre sta dando gli ultimi ritocchi alla sua 31ma edizione (che inizierà il 21 settembre), il Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca Trevigiana” torna a proporre l’apprezzata Crociera Orgastica sul Sile, domenica 15 settembre. In collaborazione con i Comuni di Casale sul Sile, Casier, Roncade e Silea, e con il supporto di Pro-Gest e Centromarca Banca il Comitato Promotore del Festival Organistico e Asolo Musica hanno, infatti, organizzato la quinta edizione della giornata di navigazione sul Sile per raggiungere le chiese nei pressi dei porti fluviali e apprezzare quattro concerti organistici che potranno essere condivisi anche dal pubblico che non partecipa alla crociera. Proposta che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni e che molto interesse ha suscitato anche questa volta, tanto che sono già molto pochi i posti a bordo ancora disponibili.

Protagonisti dei quattro appuntamenti saranno l’organista giapponese Ai Yoshida e Alex Gai (organista, organaro e musicologo trentino) che si alterneranno in interpretazioni solistiche e a quattro mani, precedute da illustrazioni storico-artistiche delle chiese a cura dello storico Ivano Sartor. La giornata inizierà alle 9 con l’imbarco al porticciolo di Quarto d’Altino (in piazza San Michele), per raggiungere Casale sul Sile (ore 10,15), dove la parrocchiale di Santa Maria Assunta ospiterà il primo recital, che sarà eseguito su un “organo positivo ad ala” (ossia "posato" per terra, non installato nella chiesa, e di forma trapezioedale, con il lato destro inclinato verso il basso) che, pur se in questo caso realizzato da Nicola Ferroni nel 2015, ricalca le fattezze degli organi rinascimentali.

La motonave raggiungerà poi il porto fluviale di Cendon di Silea, per un concerto all’organo di fine Settecento della parrocchiale, quindi farà rotta verso Casier, per il pranzo a buffet alla Trattoria Al Sile, proprio sulla piazza del porto. Alle 14,30, nuovo concerto all’ottocentesco organo della dirimpettaia parrocchiale di San Teonisto e compagni Martiri. L’imbarco successivo riporterà i partecipanti a Quarto d’Altino e all’organo novecentesco della vicinissima parrocchiale di Sant’Ulderico in Musestre, che per la prima volta rientra nel tour fluviale-organistico. Il viaggio in motonave lungo il Sile diventa, così, anche un piccolo viaggio nella storia dell’organo e delle sue evoluzione stilistiche, che Yoshida e Gai sottolineeranno con scelte musicali appropriate ad esaltare le diverse caratteristiche degli strumenti.

L’ingresso ad ogni concerto sarà libero tanto per i partecipanti alla crociera quanto per chi vorrà ascoltare anche ad un singolo recital, mentre la quota di partecipazione alla crociera (buffet incluso) è di euro 45, con riduzioni per i soci Asolo Musica e studenti dei Conservatori (euro 35) e per i ragazzi fino a 12 anni (euro 20).Informazioni e iscrizioni: Asolo Musica (tel. 0423.950150 – info@asolomusica.com).