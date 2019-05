Nasce il “Mercatino di casa mia” a Casier, aperta a tutta la città

Tanti banchi colorati e invitanti tra cui curiosare e magari acquistare qualcosa che ci colpisce. È tutto pronto per la I Edizione del “Mercatino di Casa Mia”, l’esposizione di artigianato locale, oggettistica e gastronomia che si svolgerà domenica 2 giugno, dalle 10.30 alle 18.00, nel Parco della Residenza per Anziani Casamia Casier.



L’evento, che nasce su iniziativa e in collaborazione con il Comitato Rappresentativo degli Ospiti e Familiari della Residenza, è realizzato con il patrocinio del Comune di Casier, già partner della struttura per anziani in numerosi progetti diretti a creare un filo diretto tra CasaMia Casier e la comunità locale. La RSA di Casier è una struttura di Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo Orpea, attore mondiale nell’assistenza socio-sanitaria e nella costruzione di centri residenziali per le persone fragili. Il Mercatino di Casa Mia, a cui sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni locali, sarà un’occasione per gli espositori di far conoscere i prodotti del territorio e, al contempo, una giornata di festa per gli anziani della Residenza che potranno incontrare nuovi amici, fare shopping e pranzare all’aperto con i propri cari.



Parte del ricavato della giornata sarà messo a disposizione del Comitato Ospiti e Familiari per arricchire le proposte di intrattenimento de “La Domenica delle Famiglie”: una delle tante iniziative di CasaMia Casier per rendere il soggiorno dei suoi Ospiti sempre più stimolante e rinsaldare i legami familiari attraverso progetti di vita in comune.