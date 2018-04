"Casiereali": cinque giorni di eventi a Villa De Reali

Un luogo straordinario per un evento altrettanto straordinario. Il luogo è Villa De Reali che, con il suo prestigioso parco, per cinque giorni consecutivi ospiterà CASIEREALI, manifestazione ideata, organizzata e promossa dal Coordinamento delle Associazioni comunali di Casier e Dosson.

Dal 25 al 29 aprile si susseguiranno ininterrottamente eventi, laboratori, approfondimenti, convegni, conferenze, spettacoli musicali e teatrali. La manifestazione, che ha il supporto e patrocinio del Comune di Casier, è pubblica e aperta a tutti. "Sarà un'occasione importante di condivisione per tutte le nostre associazioni, per le società sportive e sociali, per le famiglie, per la scuola e per le comunità parrocchiali", dichiara l'assessore ai Rapporti con le Associazioni Paola Marson, che ricorda che proprio in questo contesto verranno anche festeggiati i quindici anni del coro "Mille voci una voce" degli studenti dell'istituto comprensivo di Casier.

Cinque giornate intensissime di festa e natura che inizieranno, come per tradizione di ogni 25 aprile,con la Pedalata per la vita, che giunge quest'anno alla trentaseiesima edizione. Dal tiro con l'arco alle prove di mountain bike, dal calcio al rugby, dallo urban shechers allo yoga, dalla salsa al parkour. Sport, ma non solo. Perché CASIEREALI sarà attività culturali, ludiche e di intrattenimento, laboratori e mostre.

Il Coordinamento delle Associazioni è stato costituito lo scorso febbraio come organismo che si occupa stabilmente di coordinare tutte le manifestazioni e le iniziative che si svolgono in ambito comunale, promuovendole e creando una sempre maggiore collaborazione che ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio.