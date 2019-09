Art voice academy presenta "Wonders in concerto" al teatro accademico di Castelfranco

5 voci diverse, 5 stili diversi e 5 personalità diverse insieme per dar vita ad un concerto che unisce armoniosamente le differenze, senza però rinunciare a far emergere ogni singola peculiarità.



Cristina Mariz, Giulia Tonini, Marina Giulia Brocca, Federica Morao e Martina Salvalaggio con questo concerto porteranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso il tempo grazie ad un repertorio che spazia dal pop allo swing, dal rock al soul tutto rigorosamente riarrangiato in forma corale e accompagnato da una band d’eccezione formata da musicisti di fama internazionale.



Il gruppo “Wonders” nasce da un progetto di laboratorio vocale diretto da Sonia Fontana dell’Accademia di alta formazione per lo spettacolo Art Voice Academy di Castelfranco Veneto. Direttore artistico dell’Accademia è il Maestro Diego Basso.



L'appuntamento è per venerdì 20 settembre 2019 al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto ed è organizzato nell'ambito della rassegna musicale autunnale del Comune di Castelfranco Veneto - Assessorato alla Cultura

in collaborazione con Art Voice Academy.



Wonders in concerto

Teatro Accademico Di Castelfranco

Venerdì 20 settembre 2019 dalle ore 21:00



Cristina Mariz

Giulia Tonini

Marina Giulia Brocca

Federica Morao

Martina Salvalaggio



Band Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Tastiere: Francesco Signorini

Chitarra: Sergio Borgo

Basso: Lorenzo Poli

Batteria: Paolo Muscovi



Info: ingresso gratuito con assegnazione dei posti in Teatro Accademico:



► giovedì 19 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00

► il giorno del concerto 20 settembre 2019 dalle ore 16.00 a inizio spettacolo



Teatro Accademico -Via G. Garibaldi 11 - Castelfranco Veneto - tel. 0423 735600



www.artvoiceacademy.it