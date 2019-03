Confartigianato di Castelfranco Veneto, in collaborazione con il Comune dì Castelfranco Veneto, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto, vi invitano a un incontro dal titolo



“L'ECONOMIA DEL TERRITORIO CASTELLANO. GLI ARTIGIANI SI INTERROGANO SUI FUTURI SCENARI POSSIBILI”



***



È l’occasione per affrontare il tema dell'artigiano e confrontarsi sulle prospettive future dell’economia del territorio dell’area Castellana fra economie emergenti, nuovi flussi di capitali, nuove frontiere, talenti, esperienze e intraprendenza.



APRIRANNO L'EVENTO:

Oscar Bernardi

Presidente Confartigianato di Castelfranco Veneto



Marica Galante

Assessore all’artigianato, al commercio, terziario e ambiente



Stefano Marcon

Presidente Provincia di Treviso



Dimitri Coin

Deputato e Vice Presidente Gruppo Lega- Salvini Premier



INTERVERRANNO:

Federico Callegari

responsabile dell’osservatorio economico e analisi del territorio della Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti



Renato Mason

Segretario Generale CGIA di Mestre





TAVOLA ROTONDA

Roberto Marcato

Assessore regionale delegato allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive



Mario Pozza

Presidente Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti - Vice Presidente Unioncamere Nazionale e Presidente Unioncamere Veneto



Vendemiano Sartor

Presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana



Oscar Bernardi

Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto



Maria Cristina Guidolin

Socio e Amministratore delegato di Guidolin Srl



Franco Smania

Presidente CdA Smania Group Srl



Pierangelo Bressan

Amministratore Unico Prisma 2 Srl e Presidente CdA Garmont International srl



Davide Parolin

Avvocato - Fondatore DP Partners trademark and patents attorney.



MODERATORE

Alessandro Zuin

Vicecaporedattore del Corriere del Veneto e Coordinatore Editoriale dell'inserto mensile Corriere Imprese.

***

Invitiamo i partecipanti a dare la propria adesione entro il 14 marzo p.v. chiamando il nostro numero 0423.7317.

Senza prenotazione l’assegnazione dei posti sarà a partire dalle ore 16.00 dello stesso giorno presso il Teatro Accademico.

(fino al raggiungimento del limite di capienza consentito)

***