A Castelfranco arriva la fiera “Futuri Sposi” il 25 e 26 gennaio alla Fornace Baghin

Una fiera dedicata ai futuri sposi, a chi ha pianificato il proprio matrimonio oppure a chi ci sta pensando e vuole lasciarsi ispirare. È “Futuri Sposi”, l’evento organizzato da GB Eventi alla Fornace Baghin di Castelfranco Veneto sabato 25 gennaio, dalle 14 alle 19, e domenica 26 gennaio, dalle 10 alle 19, a ingresso completamente gratuito.

Soluzioni su misura, idee originali, ultime tendenze. Numerosi espositori di alto livello e selezionati metteranno in mostra i propri prodotti, pronti a chiarire dubbi e costruire insieme i passaggi che portano alla creazione dell'evento " matrimonio". Si va dai ristoratori alla musica, dalle auto d’epoca agli allestimenti. Il tutto per rendere unico il giorno più speciale! Un evento elegante, organizzato all'interno di un'atmosfera intima e delicata, nella splendida cornice della Fornace Baghin in via dei Prai, 2 (zona Bella Venezia) a Castelfranco Veneto.