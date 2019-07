Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Confartigianato di Castelfranco Veneto, con il patrocinio dei Comuni di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, dell'Unione dei Comuni (Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago), ha organizzato un ciclo di tre incontri dedicati alla relazione tra genitori e figli, con la presenza del noto psicologo, psicoterapeuta, formatore e docente, Andrea Sales. Il secondo incontro, fissato per martedì 2 luglio 2019 ha il titolo: “Mamma, stai zitta! Non capisci niente. Genitori che amano senza prevaricare”, col quale ci si addentrerà in un dialogo intergenerazionale nella costruzione di un futuro solido. “Gli incontri, fortemente voluti dalla Confartigianato di Castelfranco Veneto hanno riscosso un grande interesse” -dichiara il presidente Confartigianato Castelfranco Oscar Bernardi- ”la nostra Associazione è orgogliosa di proseguire questi incontri: la Castellana è un terreno fertile, soprattutto dal punto di vista umano. I genitori in questo caso stanno cogliendo l’opportunità di poter ascoltare un professionista, un grande comunicatore come Andrea Sales per potersi avvicinare ai loro figli e sostenerli nella costruzione del loro futuro soprattutto in un momento di transizione di questa loro fase di crescita. Anche per questo incontro - prosegue Bernardi - hanno dato la loro adesione oltre 200 genitori: un chiaro sintomo del fatto che l’interesse e la voglia di andare incontro ai propri figli e anche crescere, è forte. Perché non si smette mai di imparare, anche quando si diventa adulti e/o genitori. Speriamo vivamente che sia così anche per l’ultima data, fissata per settembre, perchè, in fondo si tratta di temi d'attualità e che colpiscono molti genitori – puntualizza Bernardi-”. “Abbiamo voluto coinvolgere i Comuni della Castellana che ci hanno concesso il patrocinio ed insieme abbiamo fatto una bella azione di sensibilizzazione di tutti gli istituti comprensivi della Castellana proprio per riuscire a comunicare con tutti i genitori dei ragazzi, una rete tra noi e le istituzioni rivolta a un maggior dialogo non solo tra genitori e figli ma anche tra scuola e lavoro, nello specifico verso il mondo dell'artigianato” - conclude Bernardi -. Tre appuntamenti per poter capire al meglio come potersi relazionare con i propri figli, dialogare: riflettere sul presente per poter costruire il futuro nel rapporto genitore figlio. Il prossimo incontro sarà: - Giovedì 26 settembre: ”Torno alle cinque come tutti gli altri! Genitori che sanno accogliere e accompagnare le scelte dei figli. L'importanza di avere un atteggiamento consapevole.” Gli incontri si svolgeranno tutti presso l’hotel Fior di Castelfranco Veneto, via dei Carpani 18, dalle ore 20.30. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, mandando una mail a categorie@cf.confart.tv. CHI è ANDREA SALES Per lui la comunicazione è la qualità della relazione. Per questo motivo, applica le sue competenze umane e professionali, maturate in ambito psicologico, per intervenire in processi interazionali che coinvolgono sempre e comunque persone nei vari contesti di vita quotidiana. La sua curiosità e l'efficacia dei suoi interventi lo hanno portato a sperimentare questo approccio in contesti familiari, sportivi, educativi e istituzionali giungendo alla consulenza e alla formazione aziendale. Dal 2011 è docente a contratto presso l'Università degli Studi di Padova, dove tiene il corso di "Psicologia dello Sviluppo", "Psicologia Sociale", "Gestione dei Gruppi" e "La Comunicazione in Sanità attraverso i nuovi strumenti della rete web". Consulente e opinionista in diverse reti televisive, da quelle nazionali più note (Mediaset, Rai e Sky) fino a quelle satellitari e regionali. La sua peculiarità è quella di riuscire a valorizzare le qualità della persone e di metterle in rete, creando connessioni. Il web è quindi diventato il suo naturale campo di azione, interesse e studio.