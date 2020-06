Alla scoperta di villa Chiminelli

DOMENICA 21 GIUGNO 2020

DOMENICA 19 LUGLIO 2020

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

DALLE ORE 15.30

VISITA GUIDATA A VILLA CHIMINELLI

L'Associazione culturale Prometeo vi porterà alla scoperta di un gioiello davvero unico del nostro territorio: Villa Chiminelli a Sant'Andrea Oltre il Muson di Castelfranco Veneto.

La dimora, splendido esempio di Villa Veneta della seconda metà del Cinquecento, vi rapirà per la sua bellezza, per gli affreschi delle sue sale opera di Benedetto Caliari (fratello di Paolo Veronese) e i suggestivi angoli che la compongono, dal giardino all'italiana alla cucina della casa.

DOVE: Via Lama 1, Sant'Andrea oltre il Muson, Castelfranco

Veneto.

BIGLIETTO: €12 Euro adulti (comprensivo di ingresso in villa e visita guidata); gratuito under 12

INFO E PRENOTAZIONI:

ATTENZIONE LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA

T. 328 8237494

associazionecultura.prometeo@gmail.com

Alcune indicazioni per accedere in sicurezza:

- è obbligatoria la prenotazione telefonica T.328 8237494 o tramite mail all'indirizzo associazionecultura.prometeo@gmail.com

- si accede esclusivamente indossando la mascherina

- durante la visita è necessario mantenere una distanza di 1mt dagli altri visitatori

Gallery