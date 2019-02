Casting per ricerca figurazioni/comparse per nuova produzione del regista Paolo Sorrentino

Per le riprese della serie televisiva THE NEW POPE, che si girerà a Nervesa della Battaglia (TV) i primi giorni di aprile 2019, si cercano le seguenti tipologie di figurazioni/comparse:

• Donne e Uomini tra i 18 e 75 anni di tutte le etnie;

• Donne di bella presenza senza limite di età;

• Fotografi professionisti (CON ATTREZZATURA PROPRIA);

• Il casting è riservato a persone maggiorenni.





Chi avesse già partecipato a Venezia alle riprese della prima serie (gennaio 2015) o delle seconda serie (gennaio 2019) non potrà essere selezionato.

Per velocizzare i tempi del casting si consiglia la registrazione dei propri dati anagrafici collegandosi al seguente link:

www.360degreesfilm.it/casting



Non è richiesto nessun abbigliamento particolare e non è richiesta alcuna esperienza, le donne presentarsi senza trucco o molto leggero.

Il lavoro - per chi venisse scelto - sarà regolarmente retribuito.



Chiunque fosse interessato e rientri nelle tipologie sopra descritte si potrà presentare

A TREVISO HOTEL CONTINENTAL, VIA ROMA 16 nei giorni 05 e 06 MARZO 2019 dalle ore 10.30 alle ore 18.00 (entrambi i giorni)

E’ tassativamente necessario portare (pena l’esclusione dalla selezione):

• fotocopia di un documento d’identità fronte / retro e fotocopia del codice fiscale;

• codice bancario IBAN;

• solo per gli extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno valido.

Ai partecipanti saranno scattate alcune foto.

Non sono previsti rimborsi per la partecipazione al casting.