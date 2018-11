Cavanis Reunion 2018

Sabato 1 Dicembre 2018

Presso la splendida ed elegante cornice dell’Asolo Golf Club

PRENOTA QUI il tuo ticket per partecipare all'esclusiva cena per celebrare il PRIMO RADUNO NAZIONALE degli ex-allievi dell'Istituto Cavanis Possagno.

L'evento è aperto a tutti gli ex-allievi, da quelli più "freschi" di diploma a quelli che hanno vissuto il Cavanis degli anni passati, per vivere un momento di festa e di compagnia, cercando di rivivere i ricordi della scuola, rivedendo volti magari dimenticati e ricordando i bei momenti passati con il/la compagno/a di banco

Siamo lieti di estendere l'invito anche ad amici e famiglie. Saranno anche presenti delle esperte baby-sitter, che intratterranno con giochi e attività i più piccoli.



-PROGRAMMA -

h. 18.30: Come ogni grande evento Cavanis, la festa inizierà con la S.S. MESSA nel Tempio del Canova.

A seguire, APERITIVO presso la scuola superiore, per rivivere i bei momenti passati e rievocare i ricordi di compagni e professori.

h. 20.00: CENA presso l'Asolo Golf Club

INTRATTENIMENTO E MUSICA durante la serata



La prenotazione è da ritenersi valida solo al momento della ricezione della mail di conferma. Stampa il ticket che trovi in allegato alla mail ed esibiscilo all'ingresso dell'Asolo Golf Club.



HAI DIFFICOLTÀ CON IL PAGAMENTO ONLINE? Nessun problema! Puoi contattare la segreteria dell'Istituto al seguente numero (0423 544003) comunicando il numero di biglietti che vuoi prenotare e concordando il metodo di pagamento.