Cavaso del Tomba, ecco i "Mercatini di Natale"

Il Natale a Cavaso del Tomba arriva già il giorno dell'Immacolata ed infatti, domenica 8 dicembre i saranno presenti in Piazza XIII Martiri, i mercatini di Natale. Grazie all'impegno dei commercianti, esercenti e delle aziende del paese si è potuto organizzare una giornata all'insegna delle feste natalizie. Il promotore è Antonio Delle Donne, titolare della locale edicola: “L'iniziativa nasce dalla volontà di alcuni commercianti di regalare un momento di gioia e aggregazione ai bambini. La manifestazione è dedicata totalmente ai bambini che potranno incontrare Babbo Natale, disegnare, cantare, ballare e divertirsi. Con i colleghi delle realtà commerciali di Cavaso, abbiamo pensato di attrarre sia i residenti che i potenziali visitatori da fuori paese” - dichiara Delle Donne.

Per tutta la giornata saranno presenti numerosi espositori che potranno proporre le loro creazioni: artigianato, articoli realizzati a mano, prodotti tipici. Al mattino i suonatori di cornamuse intratterranno i partecipanti con le loro musiche natalizie e si recheranno anche a far visita agli ospiti delle due case di riposo presenti a Cavaso del Tomba. I bambini che frequentano la scuola primaria “Francesco Sartor” di piazza Pieve, decoreranno l'albero di Natale che verrà posizionato davanti al municipio mentre nel pomeriggio, ci sarà il concerto del coro “Libere Armonie” di Vidor. Non mancherà il villaggio di Babbo Natale dove i più piccoli potranno scrivere la letterina per la richiesta dei doni e consegnarla personalmente a Babbo Natale che per l'occasione sarà disponibile anche a posare per le foto assieme agli aiutanti elfi. Lo scorso anno, grazie ad una raccolta fondi destinati al Comune di Cibiana di Cadore, sono stati realizzati alcuni lavori all’interno della scuola elementare e dell’infanzia di quel paese particolarmente colpito dagli effetti devastanti della tempesta Vaia.

Quest'anno, la priorità sono i bambini. «Abbiamo pensato di rivolgere la nostra attenzione ai bambini, ai piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica di Taranto, contestualmente ricordare Nadia Toffa che, insieme a tutti gli amici del mini bar della città pugliese capeggiati da Ignazio D’Andria, l’associazione arcobaleno nel cuore e le iene, hanno raccolto fondi grazie ai quali è stato aperto il reparto oncologico che è stato intitolato proprio a Nadia Toffa scomparsa recentemente -continua Antonio Delle Donne- Tutto il ricavato della lotteria benefica ed un pacco dono pieno di giochi messo a disposizione dagli sponsor, saranno indirizzati ad aiutare i bambini ospiti del reparto oncologico, donando loro un sorriso ed una speranza per la ricerca». L'iniziativa ha già ricevuto particolare riscontro mediatico: «Un ringraziamento va fatto a tutte le attività commerciali e produttive di Cavaso che hanno offerto il loro contributo economico per la realizzazione dell’evento e alle associazioni che hanno messo a disposizioni uomini e attrezzature»: chiude ben felice Antonio Delle Donne. Il paese attende quindi questo otto dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, per immergersi in quello che sarà il vero clima natalizio anche nel piccolo comune ai piedi del Monte Tomba.