Il CCCP Ensemble, Coro di Clarinetti del Conservatorio di Padova in concerto ad Asolo

Un nuovo appuntamento con Gioie Musicali, il Festival diretto da Elisabetta Maschio che sta riunendo ad Asolo eccellenze internazionali e giovani musicisti locali, orchestre europee e solisti in erba nel segno della bellezza e dell’importanze del “fare musica insieme”. Martedì 24 luglio alle 21,30, al Convento dei SS. Pietro e Paolo Gioie Musicali ospiterà il Concerto del vincitore 2017 del Premio Campus delle Arti di Bassano del Grappa, ossia il CCCP Ensemble, Coro di Clarinetti del Conservatorio di Padova.

Si tratta di una formazione composta da vari tipi di strumento appartenenti alla famiglia del clarinetto, dai più acuti ai più gravi, affidati agli studenti dei corsi accademici delle classi di clarinetto del Conservatorio patavino provenienti da varie regioni d’Italia.(Clarinetti piccoli e primi: Federico Nonna e Luca Penazzato, Marco Piranda, Luciani Maria; Clarinetti secondi: Paola Bianchi, Giuseppe Colacino, Marylisa Mariani; Clarinetti terzi e quarti: Andrea Carraro, Grigoletto Lisa, Gaia Lacedelli, Riccardo Ruzzon, Arianna Rossi; Clarinetti Alti: Andrea Agrati, Giuseppe Faggin; Clarinetti bassi: Stefano Bianchetti; Clarinetto contralto: Elia Celegato; Clarinetto contrabbasso: Francesco Cristante).

L’ensemble è curato e diretto da Luca Lucchetta, docente di clarinetto al conservatorio patavino e in numerose marsterclass in Italia e all’estero, oltre ad essere, dal 1987, primo clarinetto dell’Orchestra di Padova e del Veneto con la quale ha eseguito da solista le pagine più rappresentative del proprio strumento. Il concerto prevede musiche di Handel, Blyton, Respighi, Vivaldi, Albinoni, Van Der Roost, Williams e Prokofiev: un programma eclettico e cosmopolita, proprio come lo spirito di Gioie Musicali. Tutti gli spettacoli di Gioie Musicali sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Info: www.rejouissance.it

Sabato 21 luglio, inoltre, ha preso anche il via la Masterclass per giovani violinisti tenuta dalla violinista svizzera Madeleine Carruzzo, la prima donna entrata stabilmente nei Berliner Philarmoniker, orchestra di cui è membro dal 1982. Una musicista dall’esperienza straordinaria, quindi, che per cinque giorni terrà lezioni frontali per i singoli e per i gruppi da camera con la possibilità di partecipazione sia come allievi effettivi sia come uditori. A conclusione del corso, i corsisti parteciperanno anche al concerto di giovedì 26 luglio al Teatro Duse di Asolo.

Da martedì 24 a sabato 28 luglio, inoltre, si svolgerà il Laboratorio di creatività musicale e improvvisazione, rivolto a ragazzi ed adulti e aperto a tutti gli strumenti dell’orchestra oltre che al basso, alla chitarra, alla batteria, alla fisarmonica, alla voce. I musicisti s’impegneranno nel lavoro individuale e, soprattutto, di assieme, per la realizzazione dello spettacolo di sabato 28 luglio, con brani proposti dai docenti e dagli allievi stessi, e con arrangiamenti costruiti assieme nel corso del laboratorio. La matrice dei brani sarà molto eterogenea: oltre a generi popolari come klezmer e tango, si potrà lavorare anche su blues, R&B, Soul, o su ogni tipo di proposta di musica originale.