"Cena di Prestigio" alla Tesa dei Tiepolo

Venerdì 24 marzo 2017 - Lasciatevi sedurre dai sapori autentici della nostra cucina e dai divertenti trucchi del mago Mauro Predan...Una cena "di prestigio" da non perdere!

ORE 20.45: A Cena

Bollicine Villa Tiepolo Passi

Sfere di melanzane e mandorle, mozzarella e pomodori confit

Gnocchi di primavera con erbette di campo e gorgonzola

Il "Coniglio nel cilindro": rotolo al forno con ripieno di prosciutto, pistacchi e verdurine

Patate arrosto e flan di zucchine

Croccantino con spuma di ricotta e riduzione al vino rosso

Acqua

Caffè

In caso di intolleranze o allergie, chiediamo gentilmente di avvisare al momento della prenotazione.



ORE 22.45: In Scena

Mauro Predan, il "Prestigiatore Informale"

Uno spettacolo affascinante, divertente, coinvolgente, in cui i numeri di micromagia e altri "piccoli miracoli" accadono sotto gli occhi degli spettatori!



Cena + Spettacolo: Euro 38,00 a persona

Vini della nostra Cantinetta esclusi

Solo su prenotazione

Prenotazioni e informazioni

Chiara: 0422-397790 / 329-7406219 (lunedì-sabato 09:00 – 18:00) info@villatiepolopassi.it