Cena al Buio @ Spazio Caffelarte

Una nuova edizione, con sorprese inaspettate... non si sa mai cosa possa succedere al buio!



Ritorna la cena in un ambiente totalmente oscurato, dove tatto, gusto e olfatto diventano i sensi predominanti che guideranno i partecipanti alla scoperta dei piatti serviti, per un’esperienza percettiva unica.



L'intrattenimento "al buio" sarà curato da Grateful.



La cena prevede un menu "al buio" dall'antipasto al dolce a 29 euro (bevande escluse), che non sarà rivelato fino alla fine della cena, per permettere ai commensali di indovinare i piatti che hanno assaporato.



Solo su prenotazione fino ad esaurimento posti.

❥ Al momento della prenotazione segnalare eventuali allergie/intolleranze o esigenze particolari.



Info e prenotazioni al numero 0422 1740391

...E voi avete paura del buio?