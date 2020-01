Cena a base di cicchetti veneziani al ristorante Aroma 19

In questo clima carnevalesco, il ristorante Aroma 19 a Monastier di Treviso, propone un nuovo viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori dei Bacari veneziani. Venerdì 7 febbraio, dalle 20:30, la cena sarà composta da una grande selezione di cicchetti come: sarde in saor, baccalà mantecato, capesante gratinate, uova e acciughe. E inoltre: insalata di piovra, folpetto alla veneziana, gamberi in saor, moeche fritte, nervetti con la cipolla. Non mancheranno pietanze tipiche: riso "coi go" e seppioline alla veneziana servite con morbida polenta. A fine pasto frittelle, crostoli e tiramisù. Il tutto immancabilmente accompagnato da ottimi vini selezionati dal nostro territorio, acqua, e caffè.

PROSSIMAMENTE AD AROMA 19

Venerdì 14 febbraio – ore 20:30

AROMA DI S. VALENTINO

Un irresistibile menu afrodisiaco per conquistare palati e cuori!

Venerdì 28 febbraio – ore 20:30

I PROFUMI DELLA TRADIZIONE VENETA

Un “viaggio” gastronomico alle radici della nostra cultura culinaria.

