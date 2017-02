I veli del sospetto - Cena con delitto in programma a Treviso

TREVISO In collaborazione con Proscenium Teatro "I VELI DEL SOSPETTO" testo e regia di Lisa Moras. Venerdi 3 marzo 2017 un avvincente intrigo da non perdere, un assassino da smascherare, un bel premio da vincere, il tutto cenando con gli amici. Trama: Massimo Ardizzone e sua moglie Vanessa hanno deciso di trascorrere un week end di relax nella loro villa di campagna e per l'occasione hanno invitato gli amici Attilio Maria Sarti e Ludovica Confalonieri. Massimo è un industriale molto ricco e si è sposato da sei mesi con Vanessa.

I due non vanno esattamente d'amore e d'accordo e dopo sei mesi il matrimonio è già in crisi. Attilio Maria Sarti è il socio di Massimo, un uomopratico e flemmatico, molto ricco sia come industriale che di famiglia. Ludovica Confalonieri è la giovane fidanzata di Attilio, una ragazza benestanteun po' sciocca. Ludovica e Vanessa sono amiche d'infanzia, Ludovica è fidanzata con Attilio da tre anni ed è stata lei a presentare Vanessa a Massimo due anni prima. Fra i due è stato colpo di fulmine e Vanessa si è sposata prima dell'amica. Questo gruppo di amici si ritrova quindi nella villa di Massimo per trascorrere quelli che dovrebbero essere due giorni di pace e tranquillità, utili anche per qualche chiarimento. La governante della villa è Nadia Chiaggia, donna tuttofare, un po' burbera, mascolina e molto religiosa, vive nella tenuta Ardizzone sola. Nadia vive alle dipendenza della famiglia Ardizzone da sempre come suo padre e non ha un buon rapporto con nessuno, è decisamente un personaggio scontroso. Si sa poco sul suo passato, come sul suo presente, ma è chiaro che c'è un motivo per il quale si comporta in maniera così strana. Venerdi 3 marzo, ore 20.15 incontro dei commensali ore 20:30 inizio cena Cena e spettacolo 35€ a persona. La cena comprende antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, 1/4 vino e acqua minerale Prenotazione obbligatoria allo 0422778048 entro mercoledi 1 marzo Per una migliore organizzazione i consiglia di prenotare per tempo - posti limitati -