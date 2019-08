Cena degustazione "Pizza, Rosa e Stelle" con SlowFood

Martedì 3 settembre ci aspetta un'altra Notte Rosa! In collaborazione con la "Pizzeria Arrigoni & Basso", Slow Food Treviso propone una serata di degustazione di lievitati (con tanti Presìdi Slow Food), nel bellissimo giardino del B&B SoloQui a Zero Branco (con il partner tecnico Burly's), il tutto accompagnato da una selezione dei migliori Vini Rosa d'Italia. La serata si inserisce nell’iniziativa Notte Rosa lanciata dalla redazione di Slow Wine sulla scia del volume “I 100 migliori Vini Rosa d’Italia”.

Menù della serata

Saluto:

Bruschetta con presa di maialino iberico e pomodoro cuor di bue

Pizza fritta con mozzy bag e datterino confit

Crunch con baccalà mantecato e cipollotto in agrodolce

Degustazione:

PADELLINO: crema di zucchine e il suo fiore ripieno di ricotta di bufala e cozze

PALA: verdure dell’orto, Monteveronese di malga (Presidio Slow Food)

TONDA: pomodoro San Marzano dop, fiordilatte pugliese, stracciatella di burrata e capocollo di

Martinafranca (Presidio Slow Food)

CRUNCH: gorgonzola dop, ceci, Mortadella classica (Presidio Slow Food)

PALA: stracciatella di burrata, culatello, fichi

DESSERT: focaccia veneta, cremoso al cioccolato e olio EVO L’Ottobratico (Presidio Slow Food)

Abbinamento Vini Rosa:

I Cacciagalli, Pellerosa 2017

Cantina Ariano, Sogno di volpe rosato 2018

Podere Selva Capuzza, Riviera del Garda Classico Chiaretto San Domino 2018

Agricolavinica, Molise Tintilia rosato Lame del Sorbo 2018

--------

Contributo per la serata 30€. Ogni partecipante riceverà in regalo una copia del libro "I 100 migliori Vini Rosa d'Italia".

E' necessaria la prenotazione scrivendo a giulia@slowfoodtreviso.it.