"La cena dei cretini" torna al Teatro del Pane

La premiata ditta Appi/Besa/Artuso riesce a reinterpretare un testo già di per sé sublime nel suo genere, arricchendolo di tutta la loro esperienza scenica e della loro affiatata intesa. I loro personaggi hanno sfumature di colore diverse da quelle del film: elegante ma iroso il Pierre Brochand di Andrea Appi, mentre il François Pignon di Ramiro Besa è un umile impiegato timido, riservato, educato, pieno di tic nervosi e insicurezze.

I protagonisti sono: una cena raffinata servita dallo chef del Teatro del Pane, Pierre Brochand, ricco editore che con la cerchia dei suoi amici più stretti organizza banchetti settimanali a cui invita dei malcapitati e ignari idioti, all'unico scopo di prendersene gioco alle loro spalle, e François Pignon, un grigio funzionario del ministero delle finanze la cui improbabile passione per la costruzione di modellini con i fiammiferi lo rende il commensale ideale per "La cena dei cretini". Il loro incontro, nel salotto di casa Brochand, è la scintilla che fa detonare un'autentica bomba di gag, equivoci e situazioni esilaranti, al termine della quale il borghese Pierre si ritroverà con il colpo della strega, lasciato dalla moglie, sotto accertamento da parte del fisco, ma soprattutto più saggio di prima, avendo imparato che sotto la scorza di una mente certamente poco brillante e intuitiva si può nascondere un cuore sincero e sensibile.

Ciò che ne esce è dunque una sapiente rilettura della commedia che Artuso porta in scena e a tavola com'è ormai sua consuetudine fare. Lo spettacolo saprà condurre per mano lo spettatore/commensale dai primi sorrisi alle risate scatenate fino al dolce finale, che questo allestimento fa vivere al pubblico in tutta la sua divertente e commovente intensità. innamorati che vorranno trascorrere una serata unica tra teatro e buona cucina. Come nella tradizione del Teatro Del Pane, lo spettacolo sarà accompagnato da una cena con un menu pensato appositamente per questo spettacolo dallo chef del TDP e preparato con i migliori ingredienti di EcorNaturasì, partner culinario del teatro.

