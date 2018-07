Cena di gala “La Notte delle Emozioni”

Sei chef d’eccellenza, trenta camerieri, dodici sommelier per quattrocento fortunati commensali che giovedì 5 luglio siederanno in Piazza Cima, a Conegliano, per gustare “La Notte delle Emozioni”. E se già con questi elementi si presenta imperdibile, la decima edizione dell’originale cena di gala sotto le stelle, nell’abbraccio delle architetture rinascimentali del cuore di Conegliano, rivela dettagli che la rendono ancor più unica e decisamente straordinaria.

Anzitutto i sei chef sono quelli di sei grandi ristoranti del Veneto: Parco Le Calandrine (Cimadolmo), Castelbrando (Cison di Valmarino), Celeste (Venegazzù), Da Gigetto (Miane), Marcandole (Salgareda) e San Martino (Scorzè): vale a dire una golosa e raffinata summa di quanto di meglio la gastronomia trevigiana può offrire, con una lieve incursione nel territorio veneziano per estendere la partecipazione allo chef stellato Raffaele Ros del Ristorante San Martino. Ciascuno di loro realizzerà un apetizer di benvenuto per gli ospiti di quello che è, sì, un appuntamento molto atteso e con un pizzico di mondanità, ma con solide basi gourmet. Lo testimonieranno i piatti che ciascun ristorante realizzerà: ci saranno i due antipasti creati per l’occasione rispettivamente dallo chef del San Martino e delle Marcandole, che asseconderanno la loro nota dedizione per la cucina di mare; a seguire il risotto al sapore di Adriatico di Celeste e un piatto di mezzo “di terra” dello chef Luigi Barbiero delle Calandrine. Al secondo provvederà chef Marco Bortolini del ristorante Da Gigetto, mentre a concludere la serata con un coreografico “dolce del decennale” che festeggia, appunto, il decimo compleanno della “Notte delle Emozioni”, provvederà lo chef Marco Buosi del ristorante Castelbrando.

Ad ogni piatto saranno, poi, abbinati vini rigorosamente trevigiani descritti e serviti dai Sommelier Fisar, mentre la serata sarà, come di consueto, intervallata da suggestioni e spettacoli rigorosamente “top secret”, che renderanno ancor più esclusiva la lunga notte delle emozioni coneglianese. Ad armonizzare le tante tessere di questo sontuoso mosaico provvederà, poi, Claudio De Stefani, nella veste ufficiale di presentatore ma anche di ideatore e artefice da sempre della manifestazione con la sua agenzia Eventi. La decima edizione della “Notte delle Emozioni” è realizzata in collaborazione con il Comune di Conegliano, Unpli Provinciale e con il sostegno di alcuni partner.

Informazioni e prenotazioni: numero verde 800.910636.

Gallery