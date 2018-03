Le "cento cene" di Emergency fanno tappa all'agriturismo trevigiano Il Cascinale

TREVISO Si terrà venerdì 23 marzo a partire dalle ore 20.30 presso l'Agriturismo "Il Cascinale" di Treviso la cena solidale organizzata dal Gruppo Emergency Treviso nell'ambito della rassegna 100cene, iniziativa di foodraising giunta alla quinta edizione.

Appuntamento di riferimento in tutta Italia per gli appassionati di cibo e di giuste cause, l’iniziativa vede coinvolti cuochi, volontari e sostenitori di Emergency. Durante il mese di marzo, infatti, i ristoratori coinvolti devolveranno una quota fissa del loro incasso all’associazione, coniugando il piacere della buona tavola con la possibilità di sostenere il Programma Italia, un intervento nato per rendere concreto il diritto alla cura per tutti, anche nel nostro Paese.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti, dice la Costituzione italiana. Eppure, nella pratica, questo diritto è spesso disatteso: migranti, stranieri e sempre più italiani si trovano in condizioni vulnerabili e non hanno accesso alle cure. Durante l’ultima edizione dell’iniziativa sono state realizzate 140 cene e raccolti più di centomila euro destinati al Programma Italia. Il ricco menù degustazione prevede piatti tipici trevigiani con prodotti stagionali – quali il radicchi rosso – di produzione propria; è disponibile l’alternativa vegetariana. Il costo della cena è di €25,00. Prezzo ridotto per bambini fino ai 6 anni. Per informazioni e prenotazioni: Agriturismo Il Cascinale, Via Torre d'Orlando 6B - Treviso, Tel. 3401007227 (Sara). Gruppo Emergency Treviso: treviso@volontari.emergency.it.