Cena a tema: il Peperoncino

Domenica 13 agosto, alle 20. Cena di 3 portate a base di peperoncino per celebrare insieme la bontà di questa piccante verdura estiva! Attraverso i piatti di Marco scopriremo le molteplici sfaccettature che il gusto di diversi tipi di peperoncino può rivelare, con vari abbinamenti, classici e insoliti. La cena avrà luogo sulla veranda di Chieto Vivere, sotto alla verde coltre di foglie di vite del pergolato, che ci lascerà intravedere i bagliori del tramonto.





~ MENU ~



• Insalata di pomodori in diverse tecniche, cetriolo, sedano, fagiolini, cipolla agra, crostini. - HABANERO



• Riso integrale al salto con verdure croccanti. - CORNO ITALIANO



• Fagioli piccanti, patate al forno e insalata di carote, cumino e uvetta. - JALAPENHO





* IL PICCANTE SARÀ MODERATO NEL PIATTO, MA FORNIREMO SU RICHIESTA PEPERONCINO EXTRA PER I PIU’ TEMERARI *



Acqua e caffé sono inclusi.

Vini e bevande escluse.



---



La cena comincerà alle 20:00, pertanto vi chiediamo gentilmente di arrivare verso le 19:45 per effettuare l'eventuale iscrizione e prendere posto a tavola. 25 posti disponibili, 20€ + 5€ tessera associativa. Il prezzo include la cena di 3 portate, acqua e caffè.





PRENOTAZIONI: info@chietovivere.it





NB. Soci, ricordatevi di portare la vostra tessera