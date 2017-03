"Cena di selvaggina" a Colbertaldo di Vidor

Anche quest'anno l'Associazione Cacciatori di Vidor, presieduta da Manuel Tessaro, in collaborazione con il Comitato Mostra Vini di Colbertaldo e Vidor, organizza per sabato sera 8 aprile, alle ore 20, la tradizionale e attesa "Festa del Cacciatore" presso la sede della Mostra del Valdobbiadene DOCG Rive di Colbertaldo e Vidor in località Madonna delle Grazie. Sarà un'occasione importante per stare in compagnia e scambiare quattro chiacchiere con gli amici davanti a dalle ricche pietanze a base di cervo e selvaggina. La cena è aperta a tutti ma al raggiungimento del limite massimo dei posti verranno chiuse le iscrizioni. Per le prenotazioni, entro mercoledì 5 aprile, contattare il Presidente dell'Associazione Cacciatori di Vidor Manuel Tessaro al numero 3392077571.