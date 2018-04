Cena di selvaggina a Colbertado di Vidor

Anche quest'anno il Comitato Direttivo con il presidente Manuel Tessaro dell'Associazione Cacciatori di Vidor (Riserva Alpina n. 22), in collaborazione con il Comitato Mostra Vini di Colbertaldo e Vidor, organizza per sabato sera 21 aprile 2018, dalle ore 20, la tradizionale e attesa "Festa del Cacciatore" presso la sede della 39^ Mostra del Valdobbiadene DOCG Rive di Colbertaldo e Vidor in via Grazie n. 2, località Madonna delle Grazie, nel cuore delle colline di Colbertaldo di Vidor.

Sarà un'occasione importante per stare in compagnia e scambiare quattro chiacchiere con gli amici davanti a dalle ricche pietanze a base di selvaggina. La cena è aperta a tutti ma al raggiungimento del limite massimo dei posti verranno chiuse le iscrizioni. Per le prenotazioni, entro il giorno mercoledì 18 aprile, contattare il Presidente dell'Associazione Cacciatori di Vidor Manuel Tessaro al numero 3392077571.