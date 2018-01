Cena solidale "Magie delle Ande"

L'Associazione Magie delle Ande Onlus e Vecia trattoria da Moro organizzano una cena di solidarietà per finanziare i progetti in Perù a favore dei bambini e giovani disabili.



Gabriele Poli, presidente dell'Associazione, scrittore e massimo esperto italiano del Perù, accompagnerà i commensali alla scoperta di questo meraviglioso Paese, patria di tradizioni e culture millenarie, la cui enorme biodiversità ha permesso alla sua cucina di emergere come una delle più rinomate e variegate al mondo.



Il menu prevede piatti saporiti e gustosi, alcuni nati dalla fusione di varie tradizioni e dall’incontro di ingredienti molto diversi (come la quinoa con il radicchio trevigiano). Non potranno mancare le patate, originarie dell’altopiano andino, la manioca, la quinoa, il riso, l’ajì amarillo (peperoncino tipico), il pisco.



Costo della cena: 35 € a persona, il ricavato permetterà di sostenere le spese scolastiche di bambini e giovani disabili peruviani provenienti da famiglie povere (Progetto San Christoferus di Lima).



SU PRENOTAZIONE (POSTI LIMITATI) :

0422 892125 (Ristorante)

329 0919439 (Magie delle Ande Onlus- Francesca)



Per informazioni sulla cena scrivici a: info@magiedelleande.com