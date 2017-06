Cena di solidarietà - Vite intrecciate in Villa Torni

Per combattere la distrofia di Duchenne,il coro ANTON di Mogliano Veneto organizza una Cena Di Solidarietà e Spettacolo di Musica e Canzoni. Sabato 17 Giugno 2017 a Mogliano Veneto in via Torni 51. Cena su prenotazione ore 19,00 Concerto Coro Anton ore 21,00. Entrata libera.