Cenerentola in bianco e nero, la fiaba con un finale a sorpresa

Domenica 9 dicembre il Teatro Sant’Anna ospita la compagnia Proscenio Teatro. In scena “Cenerentola in bianco e nero”, una rivisitazione della famosa fiaba con un finale a sorpresa



Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia, al teatro Alcuni Sant’Anna domenica 9 dicembre alle 16.30 andrà in scena “Cenerentola in bianco e nero” per la rassegna “Una Fetta di Teatro”. La compagnia Proscenio Teatro porta in scena una rivisitazione della famosa fiaba con un finale a sorpresa, sul palco Mirco Abbruzzetti, Simona Ripari mentre alla regia Marco Renzi. Lo spettacolo racconta fedelmente la vicenda: ci sarà in scena Cenerentola in carne e ossa, col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa, ci sarà il Principe, la scarpetta abbandonata e tutto il resto. Non mancheranno pupazzi animati, situazioni divertenti e coinvolgimento diretto del pubblico: anzi, sarà proprio quest'ultimo a decidere il finale della storia… Quella di Cenerentola è storia di mondi magici, ma è anche storia di una profonda ingiustizia, di prepotenze sconfitte, del bene che trionfa sul male. Tutti abbiamo subito nella nostra vita dei torti, e tutti abbiamo sognato di avere giustizia; questo ci permette un'immediata identificazione con le vicende di Cenerentola, siamo dalla sua parte fino alla fine, lo siamo stati per secoli e continueremo a esserlo ancora.



La rassegna Una Fetta di Teatro si ferma per le Feste di Natale ma lo spettacolo continua in centro storico a Treviso con “La leggenda di Natale 2018”. Il 13 gennaio 2019 riprendono gli spettacoli domenicali al Sant’Anna con la prima nazionale di Viaggio segreto tra i quadri de Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.

La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.