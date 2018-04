Cerimonia del tè con Makiko Wakita

In questa splendida prima domenica di Maggio, la Maestra Makiko Wakita darà vita alla Cerimonia del Tè, come da tradizione giapponese. La dimostrazione sarà di un'ora: nel primo quarto d'ora ci sarà una spiegazione e poi avverrà la dimostrazione con gli allievi, cioè voi partecipanti. Ci sarà anche una piccola lezione di ''Come ricevere una tazza di tè'', con un wagashi (sakura mochi fatto a mano) e una tazza di tè caldo.

- Il costo a persona è di 40,00€ / I possessori di tessera ordinaria Nipponbashi 2018 pagheranno invece 35,00€.

La cerimonia inizierà alle ore 15:30.

Al momento dell'iscrizione si deve versare l'intera somma del corso.

Modalità di iscrizione e pagamento:

- Online direttamente sul nostro sito

- Tramite WhatsApp al 391 1867786

- Tramite telefono allo 0422 583130

- In sede a Treviso, Via San Nicolò 15

Minimo di partecipanti: 10

Massimo di partecipanti: 20