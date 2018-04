Cerimonia Wesak il 30 aprile 2018 alle ore 20:30

Ogni anno in tutto il mondo la notte di plenilunio nella costellazione del Toro si celebra la ricorrenza del Wesak. Milioni di persone si riuniscono unendo i propri intenti di portare luce e amore sulla terra. Vi invitiamo ad unirvi a noi lunedi 30 aprile 2018 alle ore 20.30 in questa occasione speciale in cui saremo fortemente allineati con le energie divine e planetarie per fornire un servizio profondo e significativo a Madre Terra e a tutta l'umanità.

La serata è aperta a tutti, vi invitiamo pertanto a spargere la voce ai vostri parenti e amici per meditare insieme, passaparola! E' indicato: vestirsi preferibilmente di bianco, portare un fiore bianco, (da scambiare a fine cerimonia) e una bottiglia di acqua che verrà energizzata durante la cerimonia.

Tutti coloro che parteciperanno sono invitati caldamente a fare purificazione già da qualche giorno prima, a non mangiare carne, ma cibi leggeri, meditare, praticare esercizi di respirazione e soprattutto di purificazione interiore cercando di mantenere un atteggiamento positivo e di amorevole gentilezza; mettendo in pratica le virtù. La partecipazione è gratuita ma è gradita la conferma *per ulteriori informazioni e prenotazioni contatta Laura Bordignon, cell 347-3653948​.