“Chi ha pescato il pesciolino d’oro”: Gli Alcuni tornano in streaming

Domenica 11 maggio alle ore 17, nella pagina Facebook Alcuni Teatro Sant’Anna per la gioia dei tanti bambini che seguono le dirette streaming, è di scena IDEA, l’attrice Laura Fintina, interprete di “Chi ha pescato il pesciolino d’oro”, testo e regia di Sergio Manfio. Laura Fintina è una formidabile narratrice di storie ed è amatissima dai più piccoli, che insieme a lei potranno rivivere una delle avventure più divertenti portate in scena da Gli Alcuni.

LO SPETTACOLO – La nota fiaba della tradizione popolare viene raccontata in modo nuovo, con l’intervento di Maga Cornacchia, storica avversaria della protagonista Idea, che pesca il Pesciolino d’oro con l’intenzione di utilizzare i tre desideri a disposizione per diventare bellissima e ricchissima… ma soprattutto la Regina del Regno delle fiabe! La missione che aspetta la nostra eroina e i suoi amici è di trovare il covo di Maga Cornacchia, dov’è stato nascosto il Pesciolino d’oro, prima che sia troppo tardi. I nostri eroi partono verso le fredde terre in cui vive la Maga e incontrano degli amici che cercano di aiutarli, devono superare delle prove di abilità e, grazie all’aiuto del pubblico, ce la faranno. Arrivati al covo avranno però una brutta sorpresa: riusciranno lo stesso a liberare il Pesciolino d’oro? Lo spettacolo utilizza i canoni di coinvolgimento e di partecipazione tipici degli allestimenti per bambini de Gli Alcuni, e i contenuti sono presentati in modo tale da essere facilmente compresi anche dai più piccini, per trascorrere un’ora in allegria.