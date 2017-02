Chiara Tordin in mostra con "Cieli boreali"

TREVISO Il titolo della personale dell'artista bellunese Chiara Tordin "Cieli Boreali" rappresenta e, allo stesso tempo, caratterizza l'attuale tematica dell'artista Tordin. A cura del critico e curatore d'arte Alain Chivilò la mostra pone in risalto opere nelle quali la volta celeste è ammirata e simultaneamente scolpita nell'anima dell'artista che, attraverso un processo mentale, la esteriora in molteplici significati.

Il firmamento boreale, appartenente a un nord geografico, delle dolomiti bellunesi diviene spunto di approfondimento per contenuti complessi tipici della vita umana, perché come affermava Giovanni Pascoli "il cielo è pieno di visioni" che spesso non si è in grado sempre di percepire e interpretare. Dunque, tutto parte da una disamina all'interno della quale la pittrice Chiara Tordin pone la sua poetica artistica. L'empireo diventa metafora di vita e dei suoi molteplici aspetti perché esso stesso "tratta ugualmente tutti gli uomini" come da insegnamento di Confucio. Le opere della Tordin si alimentano costantemente proprio nel saper accostare e fare convivere colori a prima vista arditi, ma in un'attenta analisi sapientemente posti come la tradizione rinascimentale veneziana insegna. Azzurro, blu, rosso, arancione, giallo, viola, rosa, lilla propri del cielo sono in dialogo tra loro a livello aereo, ma anche con neri e verdi che stanno a livello del suolo per possibili montagne, colline e prati. Una cromaticità che si può ammirare per la prima volta a Treviso, nella prestigiosa sede di Casa dei Carraresi. Chiara Tordin Cieli Boreali a cura di Alain Chivilò 26/2 - 19/3/2017 Inaugurazione sabato 4 marzo ore 17.30 Ingresso gratuito Casa dei Carraresi, Via Palestro 33/35, Treviso Piano Terra Orari di apertura al pubblico Da Martedì a Giovedì 10 - 18 Da Venerdì a Domenica 10 - 20 Martedì grasso 28/02 10 - 20

