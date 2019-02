Chiaradia al Crich corner di Treviso il 22/ febbraio

Il cantautore Chiaradia sarà in concerto venerdì 22/02/19 dalle 21.00 presso Crich Corner, Via Barberia 23, Treviso.



Chiaradia, classe 1991, ha aperto concerti per Omar Pedrini, Giulio Casale, Pierpaolo Capovilla (Teatro degli orrori) e collaborato ad un reading dello scrittore Francesco Vidotto (Mondadori). Ha pubblicato due dischi (Artist First\Bollettino Edizioni) e attualmente è stato selezionato da Musicultura 2019, storico festival della canzone d'autore.



www.gianlucachiaradia.it

