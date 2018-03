Chris Horses & Joe Bianco in concerto

Suoni elettro-acustici e parole in Musica che raccontano attraverso le vibrazioni aneddoti e storie riguardanti le vite di due giovani musicisti veneti.



Chris Horses (voce / chitarra): Giovane artista versatile, inizia lo studio del canto attraverso il "Metodo funzionale della Voce" e del pianoforte in tenera età con il maestro Angelo Barzan, affiancando successivamente lo studio della chitarra, sua vera grande passione, assieme al maestro Alessio Ervas. Ha dato vita e partecipato a numerosi progetti musicali di generi differenti (Rock, Hard Rock, Southern Rock, Country Rock, Blues, Folk), esibendosi in numerose rassegne e partecipando a concorsi di esecuzione riscuotendo sempre positivi consensi per la sensibilità e il talento artistico interpretativo. Oltre a suonare i pezzi degli Artisti che più hanno influenzato il suo percorso musicale, scrive e compone numerosi brani, contenuti in dischi registrati presso alcuni dei più prestigiosi studi italiani con i quali collabora attivamente.



Joe Bianco (voce / chitarra): Songwriter, cantante e chitarrista rock/soul/blues italo-sudamericano. Studia presso l'Accademia di musica moderna Lizard di Padova, partecipa a workshops e seminari, collabora con vari artisti in studio e come session man. Spinto dall'amore per il soul, il blues e il songwriting sta realizzando una propria carriera artistica scrivendo brani inediti nel power soul-rock trio "Double Shot" (Max Zago, Jean Charles Carbone, Joe Bianco) con i quali ha appena inciso un disco. Inoltre divulga le radici della musica afroamericana tra concerti e jam sessions organizzate con "i 2", dinamico duo realizzato con il maestro e amico Gigi Todesca, il quale lo accompagna dal primo anno accademico.



Ingresso libero