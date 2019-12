Christmas wishes @Sogno Numero 2

Il gruppo informale dei Ragazzi del Sogno, guidato di educatori volontari dell’associazione Sogno Numero2 di Treviso, organizza per lunedì 16 dicembre p.v., dalle ore 19.00 alle ore 20.30, una serata dedicata ai genitori approfittando del periodo natalizio.

La serata, dal titolo “Christmas wishes”, è stata pensata e preparata dai ragazzi, di età compresa tra i 12 e 18 anni, che ogni lunedì sera si ritrovano presso la casa di Sogno Numero2 per affrontare tematiche, discutere di attualità in merito alle quali possono esprimere il loro parere senza timore di giudizi, in uno spirito di fratellanza e reciproca solidarietà.

Sogno Numero2 ritiene questa iniziativa lodevole sia dal punto di vista educativo sia come esempio di coinvolgimento propositivo dei ragazzi nonostante siano spesso ritenuti incapaci di assolvere i rapporti familiari e sociali.

Per chi vuol conoscere il laboratorio “Crescendo Insieme”, che si tiene in forma gratuita tutti i lunedì dalle ore 19.00, può rivolgersi al n. 336 656997.

L'evento di lunedì 16 dicembre è gratuito e aperto a tutti i genitori!