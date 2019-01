"Ciao Cuore Tour”: concerto di Riccardo Sinigallia al New Age

Appuntamento venerdì 1° febbraio al New Age Club di Roncade (via, Tintoretto, 14, Roncade) con il “Ciao Cuore Tour”, la nuova tournée di Riccardo Sinigallia. Per tutte le info: te. 0422/841052, www.newageclub.it - info@newageclub.it. Il concerto sarà l’occasione per ripercorrere dal vivo i successi più amati dell’artista - brani indimenticabili come “Amici nel tempo”, “Se potessi incontrarti ancora”, “La descrizione di un attimo” - e presentare le canzoni di “Ciao Cuore”, il nuovo album pubblicato a settembre (Sugar), come l’omonimo singolo che ha anticipato l’uscita del disco, e “Niente mi fa come mi fai tu” il nuovo estratto in rotazione radiofonica.

Il nuovo singolo testimonia il lato autobiografico di “Ciao Cuore” e l’amore per la compagna di una vita, Laura Arzilli, co-produttrice del disco. “Impossibile trovare una sostanza, una passione, un interesse, una necessità più effettiva e determinante di una persona con cui si stabilisce una fusione fisica e spirituale” racconta Riccardo Sinigallia “Io e Laura ad un certo punto ci siamo accorti di essere un organismo unico. Niente per me è stato mai così importante”. Sinigallia (chitarra, piano e voce), sarà accompagnato sul palco da Andrea Pesce alle tastiere, Ivo Parlati alla batteria, Laura Arzilli al basso e cori e Francesco Valente alla chitarra: un live in cui l’artista romano accompagnerà ancora una volta il proprio pubblico alla scoperta di quei tratti sonori che hanno lasciato impronte riconoscibili nel cantautorato contemporaneo italiano.

Queste le prossime date in programma: 1° febbraio Roncade-TV (New Age Club), 7 febbraio Pozzuoli-NA (Duel Beat), 8 febbraio Bari (Officina degli Esordi), 9 febbraio Lecce (Officine Cantelmo), 15 febbraio Perugia (Rework Club), 16 febbraio Roma (Monk Club). Il tour è una produzione Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics; per tutte le info: www.baobabmusic.it. I biglietti sono disponibili online sul circuito www.ticketone.it e nelle prevendite abituali. RTL 102.5 è la radio ufficiale del “Ciao cuore tour”.

Riccardo Sinigallia, Insieme al fratello Daniele, da sempre è dedito alla ricerca musicale e all’approfondimento del rapporto con le parole. Co-firma e produce alcuni successi della recente storia musicale italiana come “Due destini” e “La descrizione di un attimo” per i Tiromancino, “Vento d’estate” e “Lasciarsi un giorno a Roma” di Niccolò Fabi o “Cara Valentina” per Max Gazzè, o come l’album “Non erano fiori” di Coez, contribuendo significativamente alla popolarità della scena romana dagli anni ’90 fino ad oggi. Si è anche occupato della composizione di colonne sonore per film e documentari come, per esempio, “Paz!” e “I mille giorni di mafia capitale”. Dall’ultimo album di inediti “Per Tutti”, Riccardo Sinigallia si è dedicato a diverse produzioni, tra cui “La Fine dei Vent’anni” di Motta e “Botanica”, il secondo progetto discografico dei Deproducers, collettivo musicale di cui fa parte insieme a Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo e Max Casacci.

“Ciao Cuore”, nuovo lavoro discografico, è un disco di relazioni dirette. Ogni canzone diventa un personaggio e ogni personaggio ha una storia da raccontare. È un volo tra l’immaginario e la realtà immediata di Riccardo Sinigallia. Ci si muove nei quadri in cui le storie e le impressioni si intrecciano e si lasciano spiare, accompagnati da suoni puri ed editing decisi. Il continuo mettersi in gioco, la minuziosa ricerca musicale nei più svariati campi e la sua profonda sensibilità artistica, si riversano in “Ciao Cuore”.