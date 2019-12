Ciarastea: Vigilia di Natale con i Radiofiera per le strade di Treviso

Per il quarto anno consecutivo, nella Vigilia di Natale i Radiofiera tornano a suonare in versione street band per le vie e le piazze del Centro Storico di Treviso per la tradizionale Radiofiera’s Ciarastea. Anche quest'anno, ad accompagnarli tanti amici musicisti, coinvolti da un nobile obiettivo comune: raccogliere fondi per Parent Project, associazione di promozione sociale di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

La Ciàrastea è una secolare tradizione veneta: nel giorno dell'Attesa, cantori e musici attraversano le strade del paese per catturare la comunità con i canti natalizi. A partire dal 2016, i Radiofiera hanno ridato linfa a questa usanza un po' dimenticata, per portare un dono musicale a tutta Treviso. L'aps Parent Project è attiva dal 1996 per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi affetti dalla patologia. Durante l'evento verranno raccolte offerte da destinare alla ricerca e alle attività di affiancamento delle famiglie che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. «Questo degli amici dei Radiofiera è un grande regalo di Natale per tutte le famiglie della nostra associazione – dichiara Stefano Mazzariol, vicepresidente di Parent Project - Li ringraziamo di tutto cuore per il supporto che ci dimostrano e ringraziamo anche l'amministrazione comunale di Treviso che ha appoggiato anche questa edizione. Sarà un bellissimo pomeriggio di musica, solidarietà e allegria per vivere una frizzante Vigilia in compagnia di tanti amici e di bravissimi musicisti, tutti assieme per fermare la Duchenne». Radiofiera's Ciarastea è un evento organizzato dall’Associazione Culturale Fiera Libre con il patrocinio del Comune di Treviso, ed inserito nel cartellone unico di iniziative Natale Incantato 2019. Partenza dalla Loggia dei Cavalieri intorno alle ore 16:15, concerto finale dei Radiofiera al Dump alle 18:45 circa. Anche nell'edizione 2019, tanti artisti amici della band - tra gli altri: Tolo Marton, The Fireplaces, Giorgio Barbarotta, i lettori di CartaCarbone Festival, ma anche i rugbysti della Ruggers Tarvisium, che celebrano quest'anno i 50 anni societari - hanno voluto contribuire a sostenere volontariamente la causa, e guideranno la "processione" di piazza in piazza con canti natalizi.

Il programma

ore 16:15 tutti sotto alla Loggia dei Cavalieri

ore 17:15 la musica continua in piazza Ancilotto

ore 18:00 il coro della Tarvisium in piazza San Vito

ore 18:45 Concerto di Natale dei Radiofiera al Dump (gratuito). A tutti i partecipanti del Ciarastea verrà donata una cartolina-ricordo dell’evento, disegnata a titolo gratuito dall'illustratore King Simon Panella per Treviso Comic Book Festival. Si ringraziano per l'amichevole sostegno anche Antica Hosteria dai Naneti, Ristorante Le Beccherie, Bar San Vito e Indie Records Shop.