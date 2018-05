Dopo Milano e Napoli, Cibo a Regola d’Arte arriva in Veneto, negli spazi di Palazzo Giacomelli a Treviso. Il weekend del 2 e 3 giugno la manifestazione food del Corriere della Sera tornerà ad affrontare il tema della democratizzazione del cibo, ossia la produzione di alimenti buoni e sani ma proposti a un prezzo accessibile per tutti. Oltre quaranta gli eventi fra masterclass, degustazioni, laboratori, incontri d’autore, wine e beer experience, ideati per approfondire questi argomenti così importanti. Moltissimi, come sempre, gli ospiti della kermesse, che si svolge dal 2013 con la direzione artistica della food editor del quotidiano di via Solferino Angela Frenda. Non solo cuochi — per un totale di 21 stelle Michelin — ma anche gastronomi, medici, produttori, intellettuali ed esperti di alimentazione. Si comincia sabato mattina, alle 10.30, affrontando il tema dei diritti e i doveri del cibo democratico nel nostro Paese, con il professor Andrea Segrè. Seguiranno, poi, nella due giorni, le lezioni d’autore col maestro pasticcere Luigi Biasetto, gli chef stellati Andrea Berton, Heinz Beck, Giancarlo Perbellini, Alfio Ghezzi, Alessio Longhini e Paolo Casagrande, lo scienziato Valter Longo e i maestri pizzaioli Ciro Salvo e Renato Bosco, che racconteranno le diverse interpretazioni della pizza fra Nord e Sud Italia.

Speciali anche gli ospiti delle due serate: sabato alle 18.30 l’attore e regista Michele Placido (insieme al figlio Michelangelo) presenterà i suoi vini, mentre lo chef Alessandro Borghese cucinerà le verdure dell’orto. Domenica, per chiudere l’ottava edizione dell’evento — che vede come partner principali il Consorzio Tutela del Prosecco Doc e Ferrarelle —, ci sarà alle 19 il bistellato umbro Gianfranco Vissani, alle prese con una pasta regionale. E per chi ha voglia di mettersi alla prova non mancheranno i corsi di cucina (su prenotazione e a pagamento) con alcuni dei più importanti protagonisti della scena gastronomica italiana. Il calendario e il programma sono online su Ciboaregoladarte.it

*Attenzione: le lezioni di cucina sono a pagamento e su prenotazione: http://cucina.corriere.it/cibo aregoladarte/treviso/2018/prog ramma/index.shtml

Le wine e beer experience sono gratuite ma su prenotazione