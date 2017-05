Ciclo pedalata Segafredo Gourmet

Domenica 4 giugno, Studio Rx ed il Comune di Asolo organizzano la "Segafredo Gourmet", ciclo pedalata amatoriale non competitiva aperta a tutti. Il percorso di 30 km si snoda tra pianura e colline con assaggi lungo il percorso e pasta party finale in centro ad Asolo. Per tutti numerosi omaggi e la presenza di grandi campioni del ciclismo e non solo. Per i ragazzi under 14 iscrizione gratuita e la possibilità di un percorso di 10 km tutto in pianura. Partenza dalle ore 10 in zona impianti sportivi di Casella d'Asolo. Info su www.gfsegafredo-asolo.it